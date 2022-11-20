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Тележка Wels для горничных - фото 1

Тележка Wels для горничных

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 200л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали. Размер полки 50х40 см, расстояние между полками, 35см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Размер50х80х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.20


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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина800 мм
  • Вес20 кг

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