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Мисосупница дерево - фото 1

Мисосупница дерево

Артикул: CH-061-788
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр95 мм
  • Материалдерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке72 шт

Отзывы

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