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Мисосупница коричневая, дерево - фото 1

Мисосупница коричневая, дерево

Артикул: CH-061-794
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр125 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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