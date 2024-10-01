Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр105 мм
- Материалпластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке60 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Мисосупница «Кунстверк» фарфор
Мисосупница «Кунстверк» фарфор, черная
Мисосупница «Кунстверк» фарфор, белая
Мисосупница «Кунстверк», белый фарфор
Мисосупница «Кунстверк», фарфор белый
Мисосупница дерево, коричневая
Мисосупница коричневая, дерево
Мисосупница пластик, черная