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Мисосупница пластик - фото 1

Мисосупница пластик

Артикул: CH-061-779
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр105 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке60 шт

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