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Мисосупница «Кунстверк», фарфор белый - фото 1

Мисосупница «Кунстверк», фарфор белый

Артикул: CH-061-784
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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