Товар в корзине. Перейти
Перегородка Лофт-3 - фото 1Перегородка Лофт-3 - фото 2Перегородка Лофт-3 - фото 3

Перегородка Лофт-3

Артикул: CH-050-841
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кашпо подвесное лофт-1
Кашпо подвесное лофт-1
Следующий Стеновые панели Берлин
Кашпо подвесное лофт-1

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота2294 мм
  • Профиль каркаса60х60 мм
  • Вес89,3 кг
  • Материал полоклдсп 25 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Тито хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Стул Тито хром

Деревянный вазон 2Настоящее фото товара Деревянный вазон 2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
17

Деревянный вазон 2

Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
22 290
Оптовая цена
15

Cтол ЛАЙТ, 800x800

Кресло садовое Флоренц, черныйНастоящее фото товара Кресло садовое Флоренц, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
7

Кресло садовое Флоренц, черный

Искусственный газон Mix 30Настоящее фото товара Искусственный газон Mix 30, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
17

Искусственный газон Mix 30

Обеденная группа Терраса, на 4 персоныНастоящее фото товара Обеденная группа Терраса, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от81 590
Оптовая цена
17

Обеденная группа Терраса, на 4 персоны

Распродажа
Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
15 1901
15 290 ₽Оптовая цена
7

Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдсп

В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела товары для интерьера

Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
15

Стеновые панели Керкрад

Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
21

Стеновые панели Кельн

Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
27

Стеновые панели Кемптон

Стеновые панели КварелиНастоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
30

Стеновые панели Кварели

Стеновые панели КендаллНастоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
36

Стеновые панели Кендалл

Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена
7

Стеновые панели Гамбург

Настоящее фото товара Стеновые панели Калумет, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
20

Стеновые панели Калумет