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Мусат сталь, полипропилен, 350мм - фото 1

Мусат сталь, полипропилен, 350мм

Артикул: CH-057-991
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.200 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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