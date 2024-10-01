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Блюдо для подачи «Эстиа» - фото 1Блюдо для подачи «Эстиа» - фото 2

Блюдо для подачи «Эстиа»

Артикул: CH-063-131
12 оценок
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Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 264мм от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина260 мм
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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