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Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1

Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-052
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина235 мм
  • Вес0.162 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый, черный

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