Характеристики товара
Описание
Блюдце белого цвета «Кунстверк» – универсальная и многофункциональная посуда на любой кухне. Тарелка сделана из прочного высококачественного материала, экологична и безопасна для здоровья. Товар допускается мыть в посудомоечной машине и использовать для подогрева блюд в микроволновой печи.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота22 мм
- Диаметр140 мм
- Объем0.21 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке72 шт