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Блюдце «Кунстверк» - фото 1

Блюдце «Кунстверк»

Артикул: CH-062-532
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Блюдце белого цвета «Кунстверк» – универсальная и многофункциональная посуда на любой кухне. Тарелка сделана из прочного высококачественного материала, экологична и безопасна для здоровья. Товар допускается мыть в посудомоечной машине и использовать для подогрева блюд в микроволновой печи.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота22 мм
  • Диаметр140 мм
  • Объем0.21 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке72 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце «Кунстверк»
Блюдце «Кунстверк»
от 120
В корзине

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