Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалткань, нержавеющая сталь
- Цветкоричневый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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