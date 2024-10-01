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Набор барный на подставке - фото 1

Набор барный на подставке

Артикул: CH-057-815
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина68 мм
  • Высота195 мм
  • Вес630 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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