Товар в корзине. Перейти
Набор из 3-х фуршетных подставок - фото 1

Набор из 3-х фуршетных подставок

Артикул: CH-071-555
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Набор из 3-х фуршетных подставок, дерево
Фотография товара Набор из 3-х фуршетных подставок, дерево от компании ChiedoCover.
Следующий Подставка для блюда «Базальт» акация
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» акация от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина170/190/220 мм
  • Ширина170/190/220 мм
  • Высота130/170/200 мм
  • Материалметалл, дерево

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела подставки для горячего

Товар в корзине

Набор из 3-х фуршетных подставок
Набор из 3-х фуршетных подставок
15 590
В корзине

С этим товаром покупают