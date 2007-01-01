Характеристики товара
Описание
В упаковке 72 штуки.
Белый соусник объемом 60 мл оформлен в минималистичном стиле, без лишних декоративных элементов. Преимуществом товара является износостойкий материал, который выдерживает постоянные механические и силовым нагрузки, не деформируется в течение долгого времени. Этот пластиковый контейнер для соусов универсален, практичен, имеет широкую сферу применения. Страна производитель США, что гарантирует великолепное качество одноразовой посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр75 мм
- Вес0,061 кг
- Объем0,06 л
- Материалпластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке72 шт