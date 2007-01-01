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Соусник пластик 60 мл, белый - фото 1

Соусник пластик 60 мл, белый

Артикул: CH-062-814
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 72 штуки.

Белый соусник объемом 60 мл оформлен в минималистичном стиле, без лишних декоративных элементов. Преимуществом товара является износостойкий материал, который выдерживает постоянные механические и силовым нагрузки, не деформируется в течение долгого времени. Этот пластиковый контейнер для соусов универсален, практичен, имеет широкую сферу применения. Страна производитель США, что гарантирует великолепное качество одноразовой посуды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,061 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке72 шт

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