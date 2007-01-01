Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Диаметр125 мм
- Вес185 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло
Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый
Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм
Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.6 л, красное
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, голубой
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 1,2 л
Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло
Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый