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Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 0,9 л, металлическая - фото 1Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 0,9 л, металлическая - фото 2

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 0,9 л, металлическая

Артикул: CH-062-207
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр125 мм
  • Вес185 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

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