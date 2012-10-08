Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина17/19/22 мм
- Ширина17/19/22 мм
- Высота8/10/12 мм
- Материалметалл, дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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