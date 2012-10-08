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Набор из 3-х фуршетных подставок, дерево - фото 1

Набор из 3-х фуршетных подставок, дерево

Артикул: CH-071-556
6 оценок
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Фотография товара Набор из 3-х фуршетных подставок, металл, дерево от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Набор из 3-х фуршетных подставок от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина17/19/22 мм
  • Ширина17/19/22 мм
  • Высота8/10/12 мм
  • Материалметалл, дерево

Отзывы

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Набор из 3-х фуршетных подставок, дерево
Набор из 3-х фуршетных подставок, дерево
14 790
В корзине

С этим товаром покупают