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Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см - фото 1Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см - фото 2

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см

Артикул: CH-067-904
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Влагостойкий наматрасник Дабл Джерси Премиум, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений. Борт из бязи 25см. Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от загрязнений не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса.

Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.

Состав: трехслойное трикотажное полотно, с внутренней стороны влагонепроницаемая мембрана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина2000 мм
  • МатериалБязь, мембрана
  • Плотность480 г/м²
  • Наличие бортикаС бортиком
  • Цветбелый

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