Товар в корзине. Перейти
Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см - фото 1Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см - фото 2

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см

Артикул: CH-067-906
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.
Следующий Наматрасник Аквастоп 800, на резинках
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 800, на резинках от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Влагостойкий наматрасник Дабл Джерси Премиум, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений. Борт из бязи 25см. Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от загрязнений не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса.

Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.

Состав: трехслойное трикотажное полотно, с внутренней стороны влагонепроницаемая мембрана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина2000 мм
  • МатериалБязь, мембрана
  • Плотность480 г/м²
  • Наличие бортикаС бортиком
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Матрас Мэд-Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Мэд-Л, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Матрас Мэд-Л

8
Фотография товара Матрас Марбел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Марбел, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Матрас Марбел

11
Фотография товара Матрас Сэндвич 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Сэндвич 2, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

Матрас Сэндвич 2

14
Фотография товара Матрас для шезлонга Fiji от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Fiji, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Матрас для шезлонга Fiji

14
В наличии 192 шт.
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1200, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1200, на резинках

14
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см

5
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси премиум 900, на резинках

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках

6
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках

12
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см

7
Фотография товара Подушка для подвесного кресла - кокона Барселона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для подвесного кресла - кокона Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Подушка для подвесного кресла - кокона Барселона

47
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14
Настоящее фото товара Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40, гладкий

6
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках

15
Фотография товара Декоративная подушка Стел, бордовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Стел, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Декоративная подушка Стел, бордовая

49
Настоящее фото товара Наволочка, поликоттон, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Наволочка, поликоттон

11
Настоящее фото товара Простыня, 2600 х 2700, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Простыня, 2600 х 2700, поликоттон

5
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

5

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Настоящее фото товара Матрас Веро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Матрас Веро

12
Настоящее фото товара Матрас Марио H, беспружинный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Матрас Марио H, беспружинный

13
Настоящее фото товара Наматрасник К2 20 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Наматрасник К2 20 мм

14
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Аквастоп 800, с бортом из бязи 25см

15
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 2000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 2000, на резинках

7
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см

15
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

11
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках

9
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр

15

Товар в корзине

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см
Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см
от 2 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см

7
Фотография товара Подушка для подвесного кресла - кокона Барселона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для подвесного кресла - кокона Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Подушка для подвесного кресла - кокона Барселона

47
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14