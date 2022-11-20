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Подушка KRAPIVA 2

Артикул: CH-049-676
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Материаллен
  • ДетскоеНет

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