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Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см - фото 1Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см - фото 2Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см - фото 3Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см - фото 4

Наматрасник Дабл джерси люкс 1600, с бортом из бязи 25см

Артикул: CH-067-871
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Влагостойкий наматрасник Дабл Джерси Люкс, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений. Борт из бязи 25см. Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от грязи не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса.

Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.

Состав: трехслойное трикотажное полотно,с внутренней стороны влагонепроницаемая мембрана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина2000 мм
  • МатериалБязь, мембрана
  • Плотность240 г/м²
  • Цветбелый

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