Характеристики товара
Описание
Влагостойкий наматрасник Дабл Джерси Премиум, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений. Борт из бязи 25см. Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от загрязнений не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса.
Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.
Состав: трехслойное трикотажное полотно, с внутренней стороны влагонепроницаемая мембрана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина2000 мм
- МатериалБязь, мембрана
- Плотность480 г/м²
- Наличие бортикаС бортиком
- Цветбелый