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Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см - фото 1Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см - фото 2Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см - фото 3

Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

Артикул: CH-067-890
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Влагостойкий наматрасник Дабл Джерси Премиум, с непромокаемым бортом предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений. Борт из мулетона 25 см. Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса.

Состав: трехслойное трикотажное полотно,с внутренней стороны влагонепроницаемая мембрана. Полиуретан 100%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалпенополиуретан, мулетон
  • Плотность480 г/м²
  • Наличие бортикаС бортиком
  • Цветбелый

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