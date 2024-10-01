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Наматрасник Аквастоп 1800, с бортом из бязи 25см - фото 1Наматрасник Аквастоп 1800, с бортом из бязи 25см - фото 2Наматрасник Аквастоп 1800, с бортом из бязи 25см - фото 3

Наматрасник Аквастоп 1800, с бортом из бязи 25см

Артикул: CH-067-832
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Влагостойкий наматрасник Аквастоп, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений.

Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от грязи не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса. Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.

Махра непромокаемая (мулетон), борты - бязь, с внутренней стороны мембрана (полиуретан 100%), с внешней – махровое полотно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина2000 мм
  • МатериалБязь, Полиуретан, Махровая ткань
  • Наличие бортикаС бортиком
  • Цветбелый

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