Характеристики товара
Описание
Одеяло стеганое, премиум является идеальным решением для отелей и гостиниц, которые стремятся предоставить гостям комфорт и тепло.
Одеяло состоит из микрофибры, которая обеспечивает долговечность, мягкость и лёгкость. Многогранная стёжка обеспечивает равномерное распределение наполнителя, что делает одеяло комфортным для использования в различных условиях.
Усиленный кант предотвращает расшатывание стёжек, обеспечивая прочность и долговечность одеяла.
В качестве наполнителя используется файберпласт, который отличается своей лёгкостью, высокой теплопроводностью и гиппоаллергенностью. Этот материал идеально подходит для людей с аллергией и обеспечивает комфорт при использовании одеяла.
Простой и универсальный дизайн одеяла идеально сочетается с интерьерами гостиниц и отелей. Благодаря высокому качеству материалов, прочности и гипоаллергенности, это одеяло станет незаменимым атрибутом комфорта в Вашем заведении.
Продажа от 10 шт на размер и плотность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2200 мм
- Ширина2000 мм
- НаполнительФайберпласт
- Материалмикрофибра
- Плотность300 г/м²
- Цветбелый