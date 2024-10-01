Характеристики товара
Описание
Одеяло стеганное для отелей и гостиниц является идеальным решением для обеспечения комфорта и уюта в Ваших номерах, разработано специально для профессионального использования в гостиничном секторе, что делает его надежным и долговечным.
Стежка: прямоугольная стежка, которая обеспечивает равномерное распределение наполнителя по всей поверхности одеяла, что способствует улучшению комфорта и обеспечению стабильного микроклимата во время сна.
Состав ткани верха (ХБ): 50% хлопок, 50% полиэстер. Благодаря этому составу ткань идеально сочетает в себе комфорт и мягкость хлопка с прочностью и долговечностью полиэстера.
Использование натурального наполнителя обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и комфорта, а также способствует поддержанию оптимального микроклимата во время сна.
Одеяло стеганое - это идеальный выбор для отелей и гостиниц, который позволит вашим гостям наслаждаться комфортом и теплом во время их пребывания в Вашем заведении. Оптовые предложения и индивидуальные условия доставки и оплаты могут быть обсуждены напрямую с нашими менеджерами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина2050 мм
- НаполнительЛебяжий пух
- Материалхлопок, полиэстер
- Плотность300 г/м²
- Цветбелый