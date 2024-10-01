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Одеяло стеганное Шашка, 1400 х 2050, политик, 300гр - фото 1Одеяло стеганное Шашка, 1400 х 2050, политик, 300гр - фото 2

Одеяло стеганное Шашка, 1400 х 2050, политик, 300гр

Артикул: CH-067-779
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Одеяло стеганное для отелей и гостиниц является идеальным решением для обеспечения комфорта и уюта в Ваших номерах, разработано специально для профессионального использования в гостиничном секторе, что делает его надежным и долговечным.

Стежка: прямоугольная стежка, которая обеспечивает равномерное распределение наполнителя по всей поверхности одеяла, что способствует улучшению комфорта и обеспечению стабильного микроклимата во время сна.


Состав ткани верха (ХБ): 50% хлопок, 50% полиэстер. Благодаря этому составу ткань идеально сочетает в себе комфорт и мягкость хлопка с прочностью и долговечностью полиэстера.

Использование натурального наполнителя обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и комфорта, а также способствует поддержанию оптимального микроклимата во время сна.

Одеяло стеганое - это идеальный выбор для отелей и гостиниц, который позволит вашим гостям наслаждаться комфортом и теплом во время их пребывания в Вашем заведении. Оптовые предложения и индивидуальные условия доставки и оплаты могут быть обсуждены напрямую с нашими менеджерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина2050 мм
  • НаполнительЛебяжий пух
  • Материалхлопок, полиэстер
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

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