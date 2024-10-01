Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Десертный нож серии «Саппоро бэйсик» сделан из высококачественной нержавеющей стали – это прочный материал, который не деформируется при эксплуатации, не подвержен коррозии и поэтому прослужит много лет. Он имеет определенную безопасную заточку, поэтому нож легко справляется с разными видами пищи. Нож имеет строгий минималистичный дизайн без гравировок и вставок. Длина 200 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Ширина17 мм
- Вес0,058 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт