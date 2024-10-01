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Нож десертный «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая - фото 1

Нож десертный «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-277
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Десертный нож серии «‎Саппоро бэйсик»‎ сделан из высококачественной нержавеющей стали – это прочный материал, который не деформируется при эксплуатации, не подвержен коррозии и поэтому прослужит много лет. Он имеет определенную безопасную заточку, поэтому нож легко справляется с разными видами пищи. Нож имеет строгий минималистичный дизайн без гравировок и вставок. Длина 200 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина17 мм
  • Вес0,058 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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