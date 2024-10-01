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Олд фэшн хрусталь, 330мл, хрусталь, прозрачный - фото 1

Олд фэшн хрусталь, 330мл, хрусталь, прозрачный

Артикул: CH-064-756
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота98 мм
  • Диаметр82 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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