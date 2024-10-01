Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Серия «Аляска» – это столовые приборы с минималистичным дизайном без рисунка и гравировки. Десертный нож сделан из нержавеющей стали высшей пробы – материал не деформируется и не ржавеет. Острое лезвие имеет профессиональную заточку. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине, при мытье вручную не использовать сильнощелочные и хлорированные средства. Длина 203 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина203/110 мм
- Ширина4 мм
- Вес0,076 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт