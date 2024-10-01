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Нож десертный «Аляска» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Нож десертный «Аляска» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-061-273
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Серия «‎Аляска»‎ – это столовые приборы с минималистичным дизайном без рисунка и гравировки. Десертный нож сделан из нержавеющей стали высшей пробы – материал не деформируется и не ржавеет. Острое лезвие имеет профессиональную заточку. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине, при мытье вручную не использовать сильнощелочные и хлорированные средства. Длина 203 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина203/110 мм
  • Ширина4 мм
  • Вес0,076 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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