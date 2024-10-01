Товар в корзине. Перейти
Нож для пиццы, сталь, пластик - фото 1

Нож для пиццы, сталь, пластик

Артикул: CH-058-736
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож роликовый для теста, пластик, длина 120
Фотография товара Нож роликовый для теста, пластик, длина 120 от компании ChiedoCover.
Следующий Нож роликовый двойной, пластик, сталь нержавеющая
Фотография товара Нож роликовый двойной, пластик, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина190 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0.065 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Дорожка DUCK, ботаника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK, ботаника, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Дорожка DUCK, ботаника

36
Фотография товара Набор мебели Багамы, коньяный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор мебели Багамы, коньяный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Набор мебели Багамы, коньяный

45
Фотография товара Стул Одди, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр темно-серый

97
В наличии 2003 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем

315
Фотография товара Стул Гольф, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольф, венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Гольф, венге

48

Другие товары из раздела ножи для теста и пиццы

Настоящее фото товара Нож для пиццы «Проотель», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Нож для пиццы «Проотель», сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 432 шт.
Настоящее фото товара Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево

6
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм, произведённого компанией ChiedoCover
от350

Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм

13
В наличии 154 шт.
Настоящее фото товара Нож для пиццы, тефлон, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от340

Нож для пиццы, тефлон, пластик

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 220

Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик

11
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Нож роликовый для теста, пластик

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для пиццы с ручкой из термостойкого пластика до 200°, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 900

Нож для пиццы с ручкой из термостойкого пластика до 200°, сталь нержавеющая

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, пластик,сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 600

Нож роликовый для теста, пластик,сталь нержавеющая

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая

7
В наличии

Товар в корзине

Нож для пиццы, сталь, пластик
Нож для пиццы, сталь, пластик
от 820
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Дорожка DUCK, ботаника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дорожка DUCK, ботаника, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Дорожка DUCK, ботаника

36
Фотография товара Набор мебели Багамы, коньяный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор мебели Багамы, коньяный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Набор мебели Багамы, коньяный

45
Фотография товара Стул Одди, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр темно-серый

97
В наличии 2003 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем

315