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Подставка для специй, 2 отделения, дуб - фото 1

Подставка для специй, 2 отделения, дуб

Артикул: CH-063-043
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина245 мм
  • Материалдуб
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

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