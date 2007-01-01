Товар в корзине. Перейти
Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда - фото 1Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда - фото 2Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда - фото 3Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда - фото 4Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда - фото 5Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда - фото 6
NEW

Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда

Артикул: CH-077-056
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Милан плетеный из роупа, коричневый
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Модерн, плетеное
Фотография товара Кресло Модерн, плетеное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденное кресло Oscan - это идеальное решение для создания уютной обстановки на вашей террасе или в саду. Оно выполнено на алюминиевом каркасе, что обеспечивает надежность и прочность конструкции. Подлокотники из поливуда не только придают креслу элегантный вид, но и обеспечивают комфортную поддержку рук во время еды или отдыха.

Одним из главных преимуществ кресла Oscan является ткань чехла OLEFIN, которая обладает водоотталкивающими свойствами. Это означает, что вы можете наслаждаться отдыхом на своей террасе даже в дождливую погоду, не беспокоясь о том, что кресло промокнет. Кроме того, чехол легко чистится и не требует особого ухода.

Подушки светло-серого цвета дополнены планкой на спинке, к которой они крепятся с помощью застежки-липучки.

Кресло Oscan имеет стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Оно идеально подходит для использования в качестве обеденного кресла, а также для отдыха и расслабления на свежем воздухе. Выбирая кресло Oscan, вы получаете надежность, комфорт и элегантный дизайн в одном комплекте. Создайте свой уютный уголок на природе с обеденным креслом Oscan!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота850 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для летнего кафе

Товар в корзине

Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда
Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из поливуда
22 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.