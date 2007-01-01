Характеристики товара
Описание
Обеденное кресло Oscan - это идеальное решение для создания уютной обстановки на вашей террасе или в саду. Оно выполнено на алюминиевом каркасе, что обеспечивает надежность и прочность конструкции. Подлокотники из поливуда не только придают креслу элегантный вид, но и обеспечивают комфортную поддержку рук во время еды или отдыха.
Одним из главных преимуществ кресла Oscan является ткань чехла OLEFIN, которая обладает водоотталкивающими свойствами. Это означает, что вы можете наслаждаться отдыхом на своей террасе даже в дождливую погоду, не беспокоясь о том, что кресло промокнет. Кроме того, чехол легко чистится и не требует особого ухода.
Подушки светло-серого цвета дополнены планкой на спинке, к которой они крепятся с помощью застежки-липучки.
Кресло Oscan имеет стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Оно идеально подходит для использования в качестве обеденного кресла, а также для отдыха и расслабления на свежем воздухе. Выбирая кресло Oscan, вы получаете надежность, комфорт и элегантный дизайн в одном комплекте. Создайте свой уютный уголок на природе с обеденным креслом Oscan!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота850 мм
- Материалдерево
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет