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Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика - фото 1Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика - фото 2Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика - фото 3Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика - фото 4Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика - фото 5
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Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика

Артикул: CH-077-053
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Добро пожаловать в мир комфорта и элегантности с обеденным креслом Oscan! Это кресло, которое создано для того, чтобы вы могли наслаждаться своими обедами и отдыхом на свежем воздухе с максимальным комфортом и удобством.

Основой кресла является алюминиевый каркас, который обеспечивает надежность и прочность конструкции. Подлокотники из натурального тика не только добавляют креслу изысканный вид, но и обеспечивают комфортную поддержку рук во время еды или отдыха.

Ткань чехлов Oscan. Она обладает водоотталкивающими свойствами. К тому же, чехол легко чистится и не требует особого ухода, что делает его использование еще более удобным и практичным.

Дизайн кресла Oscan прост и элегантен. Он подойдет к любому интерьеру и обеспечит вашему отдыху на природе неповторимый шарм и уют. Кресло идеально подходит для использования в качестве обеденного кресла, а также для отдыха и расслабления на свежем воздухе.

Создайте свой уютный уголок на природе с обеденным креслом Oscan уже сегодня!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота850 мм
  • Материалтик
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика
Обеденное кресло Oscan с подлокотниками из тика
26 190
В корзине

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