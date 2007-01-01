Характеристики товара
Описание
Добро пожаловать в мир комфорта и элегантности с обеденным креслом Oscan! Это кресло, которое создано для того, чтобы вы могли наслаждаться своими обедами и отдыхом на свежем воздухе с максимальным комфортом и удобством.
Основой кресла является алюминиевый каркас, который обеспечивает надежность и прочность конструкции. Подлокотники из натурального тика не только добавляют креслу изысканный вид, но и обеспечивают комфортную поддержку рук во время еды или отдыха.
Ткань чехлов Oscan. Она обладает водоотталкивающими свойствами. К тому же, чехол легко чистится и не требует особого ухода, что делает его использование еще более удобным и практичным.
Дизайн кресла Oscan прост и элегантен. Он подойдет к любому интерьеру и обеспечит вашему отдыху на природе неповторимый шарм и уют. Кресло идеально подходит для использования в качестве обеденного кресла, а также для отдыха и расслабления на свежем воздухе.
Создайте свой уютный уголок на природе с обеденным креслом Oscan уже сегодня!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота850 мм
- Материалтик
- Материал каркасаалюминий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет