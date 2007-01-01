Характеристики товара
Описание
Стул «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса белого цвета, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп круглый).
В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100%-го полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота795 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяполиэстер
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет