Товар в корзине. Перейти
Стул Милан плетеный из роупа, коричневый - фото 1Стул Милан плетеный из роупа, коричневый - фото 2Стул Милан плетеный из роупа, коричневый - фото 3
NEW

Стул Милан плетеный из роупа, коричневый

Артикул: CH-075-814
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Сорренто, плетеное
Фотография товара Кресло Сорренто, плетеное от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Сиена, плетеное
Фотография товара Кресло Сиена, плетеное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса белого цвета, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп круглый).

В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100%-го полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота795 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяполиэстер
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Товар в корзине

Стул Милан плетеный из роупа, коричневый
Стул Милан плетеный из роупа, коричневый
от 25 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
101 310
112 562 ₽по отдельности