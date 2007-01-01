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Настоящее фото товара Офисный шкаф Севенг, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Офисный шкаф Севенг, итальянский орех
50 оценок
17 190
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Офисный шкаф Севенг, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Севенг, итальянский орех - фото 2Офисный шкаф Севенг, итальянский орех - фото 3

Офисный шкаф Севенг, итальянский орех

Артикул: CH-033-372
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобный, стильный, вместительный и практичный. Сделанный из высококачественного ЛДСП, этот шкаф поможет вам правильно организовать рабочее пространство вашего офиса или дома. Возможность самостоятельного выбора цветовой гаммы и приятный нейтральный дизайн позволяют ему хорошо гармонировать с любым интерьером как в офисе, так и в уютной домашней обстановке. Шкаф имеет пять полок - две внизу, с отдельными дверцами, и три - вверху, также, имеющими отдельные дверцы. низкая стоимость и хорошая практичность этого шкафа создают отличное сочетание по-настоящему приятного для покупки товара.

Размеры данного шкафа - 77х37х200 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Вес упаковки61 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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