Характеристики товара
Описание
Удобный, стильный, вместительный и практичный. Сделанный из высококачественного ЛДСП, этот шкаф поможет вам правильно организовать рабочее пространство вашего офиса или дома. Возможность самостоятельного выбора цветовой гаммы и приятный нейтральный дизайн позволяют ему хорошо гармонировать с любым интерьером как в офисе, так и в уютной домашней обстановке. Шкаф имеет пять полок - две внизу, с отдельными дверцами, и три - вверху, также, имеющими отдельные дверцы. низкая стоимость и хорошая практичность этого шкафа создают отличное сочетание по-настоящему приятного для покупки товара.
Размеры данного шкафа - 77х37х200 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки61 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет