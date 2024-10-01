Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота105 мм
- Диаметр70 мм
- Объем0,31 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Шале велюр синий
Стеллаж 106 Лофт
Стул Lola, античный розовый/ черный
Кресло Вега сосна, зеленое
Стол Strong
Стул полубарный Echo темно-серый
Конференц-стол, 2400*900, брауни
Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Вэст Луп», 320мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Шамбор», 200мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Кортина», 400мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Леандрос», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Пиза», 350мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 200мл, хрусталь, прозрачный
Олд фэшн «Левитас», 360мл, стекло, прозрачный