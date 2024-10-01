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Олд фэшн «Роман», 250мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Роман», 250мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Роман», 250мл, стекло, прозрачный - фото 3

Олд фэшн «Роман», 250мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-487
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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