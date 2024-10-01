Товар в корзине. Перейти
Подносик для специй «Принцип» - фото 1

Подносик для специй «Принцип»

Артикул: CH-063-659
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для комплимента «Анкара»
Фотография товара Блюдо для комплимента «Анкара» от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони»
Фотография товара Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0.195 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Меркури», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Пепельница «Меркури», фарфор, белый

6
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Визув», длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Визув», длина 190мм

10
В наличии 15671 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «День и ночь», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽

Тарелка «День и ночь»

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Графин «Мельница», хрусталь 0,45л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Графин «Мельница», хрусталь 0,45л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4904
2 590 ₽Оптовая цена

Графин «Мельница», хрусталь 0,45л

14
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽

Нож для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая

5
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Нептун», 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Нептун», 0.5л

11
В наличии 223 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Ро Дизайн Бай Кевала», керамика 250 мл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8708
3 100 ₽Оптовая цена

Молочник «Ро Дизайн Бай Кевала», керамика 250 мл, черный

5
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 0709
13 190 ₽

Сет контейнеров для подачи «XL» пластик, силикон, коричневый, белый

11
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела блюда для комплимента

Настоящее фото товара Блюдо-звездочка для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от60
Оптовая цена

Блюдо-звездочка для комплимента

15
В наличии 1476 шт.
Фотография товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», произведённого компанией ChiedoCover
от3 550
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала»

11
В наличии 40 шт.
Фотография товара Блюдо для комплимента «Море» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для комплимента «Море», произведённого компанией ChiedoCover
от3 560
Оптовая цена

Блюдо для комплимента «Море»

10
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белый

5
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для презентаций «Медитер», произведённого компанией ChiedoCover
от3 950
Оптовая цена

Тарелка для презентаций «Медитер»

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Блюдо для комплимента с прорезью для бокала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для комплимента с прорезью для бокала, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Блюдо для комплимента с прорезью для бокала

9
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 880
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная

6
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Подставка-мини для комплимента «Крушиал Дэт», произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Подставка-мини для комплимента «Крушиал Дэт»

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента, высота 22мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Подставка для комплимента, высота 22мм, белый

13
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Подносик для специй «Принцип»
Подносик для специй «Принцип»
от 320
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Меркури», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Пепельница «Меркури», фарфор, белый

6
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Визув», длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Визув», длина 190мм

10
В наличии 15671 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «День и ночь», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽

Тарелка «День и ночь»

11
В наличии 5 шт.