Товар в корзине. Перейти
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала» - фото 1Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала» - фото 2

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала»

Артикул: CH-063-590
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ковш для подачи с жидким азотом «Боро»
Фотография товара Ковш для подачи с жидким азотом «Боро» от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка для презентаций «Клифф»
Фотография товара Тарелка для презентаций «Клифф» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр120 мм
  • Материалкерамика
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Сигнатюр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Сигнатюр», произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Сигнатюр»

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Кюпсели» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кюпсели», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Кюпсели»

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй «Линия», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽

Подставка для мельниц, для специй «Линия»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный

6
В наличии 433 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный

12
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный

10
В наличии 2949 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9308
2 090 ₽Оптовая цена

Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая

6
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Перле» 212, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Перле» 212

10
В наличии 1584 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручками «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручками «Пастораль»

11
В наличии 69 шт.

Другие товары из раздела блюда для комплимента

Настоящее фото товара Блюдце квадратное «Минерали», произведённого компанией ChiedoCover
от470
Оптовая цена

Блюдце квадратное «Минерали»

6
В наличии 86 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-рыба для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Блюдо-рыба для комплимента

12
В наличии 384 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Рока», произведённого компанией ChiedoCover
от2 130
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Рока»

5
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Сотейник для подачи «Боро», 0.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 460
Оптовая цена

Сотейник для подачи «Боро», 0.1л

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Блюдо для комплимента «Анкара» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для комплимента «Анкара», произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Блюдо для комплимента «Анкара»

7
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Тарелочка для масла «Кантри Стайл», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Тарелочка для масла «Кантри Стайл»

10
В наличии
Фотография товара Блюдо для комплимента с прорезью для бокала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для комплимента с прорезью для бокала, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Блюдо для комплимента с прорезью для бокала

9
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала, высота 22мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 660
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала, высота 22мм

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Студия Ро», произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Студия Ро»

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180
Оптовая цена

Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый

15
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала»
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала»
от 3 550
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Сигнатюр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Сигнатюр», произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Сигнатюр»

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Кюпсели» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кюпсели», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Кюпсели»

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй «Линия», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽

Подставка для мельниц, для специй «Линия»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный

6
В наличии 433 шт.