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Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черный - фото 1

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черный

Артикул: CH-063-597
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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