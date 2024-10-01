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Блюдо для комплимента «Море» - фото 1Блюдо для комплимента «Море» - фото 2

Блюдо для комплимента «Море»

Артикул: CH-063-594
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина140 мм
  • Вес0.425 кг
  • Материалстекло
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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