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Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси» - фото 1

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси»

Артикул: CH-063-671
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина60 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота60 мм
  • Материалкерамика
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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