Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина60 мм
- Глубина60 мм
- Высота60 мм
- Материалкерамика
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Млечный путь оранжевый»
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный
Ящик-трансформер из трех частей дуб
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, бежевая
Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый
Салфетка сервировочная, черный, бежевый
Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый
Олд фэшн «Каррэ», 340мл, стекло, прозрачный
Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л
Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь
Тарелочка для масла
Тарелка для презентаций «Медитер», ширина 80мм
Блюдо-капля для комплимента «Миниатюра»
Блюдо для комплимента с ушками «Миниатюра»
Тарелочка для масла «Кантри Стайл»
Тарелочка для масла «Рио Блю»
Подставка-мини для комплимента «Крушиал Дэт»
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала, высота 22мм
Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый
Подставка для комплимента, высота 22мм, белый
Тарелка «Млечный путь оранжевый»
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный
Ящик-трансформер из трех частей дуб
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, бежевая