Характеристики товара
Описание
Изделие неокрашенное. Пиковая нагрузка 50 кг.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина310 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота600 мм
- Ширина сиденья320 мм
- Высота до сиденья300 мм
- Вес2,3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Вес упаковки2.70 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет