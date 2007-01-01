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Стул Нексус - фото 1

Стул Нексус

Артикул: CH-015-896
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изделие неокрашенное. Пиковая нагрузка 50 кг.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота600 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Высота до сиденья300 мм
  • Вес2,3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки2.70 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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