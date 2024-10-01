Характеристики товара
Описание
Вино при розливе укупоривают корками, но не всегда напиток расходуется сразу. Чтобы его аромат не выветривался, пригодится многоразовая пробка. Изделие изготовлено из пищевой резины, имеет нейтральный серый цвет. Пробка вакуумного типа, поэтому надежно закрывает стандартную винную бутылку, напиток из нее не выльется даже при горизонтальном положении емкости. Ее диаметр 30 мм, высота 40 мм. Изделие можно мыть под проточной водой с применением обычных средств для посуды. Не допускать замораживания и чрезмерного нагревания.
Страна: Нидерланды
Материал: резина
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр30 мм
- Вес0,011 кг
- Цветсерый