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Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый - фото 1

Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый

Артикул: CH-058-878
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина80 мм
  • Вес0,788 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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