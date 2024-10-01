Товар в корзине. Перейти
Подставка-сушилка для досок «Проотель» - фото 1

Подставка-сушилка для досок «Проотель»

Артикул: CH-057-984
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая
Фотография товара Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Подставка-сушилка для досок, металлическая
Фотография товара Подставка-сушилка для досок, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина213 мм
  • Ширина293 мм
  • Высота375 мм
  • Вес1396 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор

8
В наличии 1200 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар», стальной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Стрейнер «Пробар», стальной

8
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка, можжевельник, ручка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽

Ложка, можжевельник, ручка

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Это», произведённого компанией ChiedoCover
от1 060
Оптовая цена

Тарелка десертная «Это»

9
В наличии 98 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи

11
В наличии 4414 шт.
Настоящее фото товара Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 680

Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

6
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Библос» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Библос», произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Библос»

15
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скалистос», диметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скалистос», диметр 150мм

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Early Times», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Early Times»

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Самбука Молинари», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Самбука Молинари»

9
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела подставки для досок

Настоящее фото товара Подставка-сушилка «Проотель», нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 310

Подставка-сушилка «Проотель», нержавеющая сталь

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка, для досок, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Подставка-сушилка, для досок

11
В наличии
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 500

Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая

5
В наличии

Товар в корзине

Подставка-сушилка для досок «Проотель»
Подставка-сушилка для досок «Проотель»
от 3 310
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор

8
В наличии 1200 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар», стальной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Стрейнер «Пробар», стальной

8
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка, можжевельник, ручка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽

Ложка, можжевельник, ручка

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Это», произведённого компанией ChiedoCover
от1 060
Оптовая цена

Тарелка десертная «Это»

9
В наличии 98 шт.