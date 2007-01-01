Характеристики товара
Описание
Серия «Pastoral» бренда Кунстверк – это посуда с необычным дизайном, который сразу привлечет внимание всех присутствующих за столом. Тарелки выполнены из качественного фарфора , устойчивы к механическим повреждениям от столовых приборов. На молочного цвета тарелку нанесены разводы и вкрапления зеленого цвета. По краю есть окантовка с имитацией ручного окраса. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине и использование для разогрева в микроволновой печи. Диаметр 140 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр140 мм
- Вес0.170 кг
- Материалфарфор
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт