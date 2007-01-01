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Блюдце «Пастораль» - фото 1

Блюдце «Пастораль»

Артикул: CH-062-568
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия «‎Pastoral»‎ бренда Кунстверк – это посуда с необычным дизайном, который сразу привлечет внимание всех присутствующих за столом. Тарелки выполнены из качественного фарфора , устойчивы к механическим повреждениям от столовых приборов. На молочного цвета тарелку нанесены разводы и вкрапления зеленого цвета. По краю есть окантовка с имитацией ручного окраса. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине и использование для разогрева в микроволновой печи. Диаметр 140 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр140 мм
  • Вес0.170 кг
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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