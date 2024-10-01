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Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая - фото 1

Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-972
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина425 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота225 мм
  • Вес1695 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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