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Экран для приготовления пиццы алюминиевый, металлический - фото 1

Экран для приготовления пиццы алюминиевый, металлический

Артикул: CH-058-420
6 оценок
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Фотография товара Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Вес0,122 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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