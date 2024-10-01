Характеристики товара
Описание
В коллекции бренда «Проотель» есть много приспособлений, которые улучшают приготовление блюд. Этот экран для пиццы сделан из алюминиевой сетки. У него круглая форма, диаметр 33 см. Противень имеет малый вес по сравнению с поддонами из нерж. стали. Красивый серебряный цвет посуды сохраняется, металл не становится черным от высокой температуры. За счет крупных ячеек горячий воздух хорошо циркулирует и обеспечивает равномерное пропекание блюда. С таким металлич. поддоном у пиццы получается хрустящая корочка, тесто не намокает от начинки. Алюминий – безопасный и устойчивый к коррозии материал, его легко мыть.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр330 мм
- Вес0,102 кг
- Материалалюминий
- Цветсеребряный