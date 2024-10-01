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Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий , металлический - фото 1

Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий , металлический

Артикул: CH-058-354
8 оценок
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Фотография товара Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Экран для приготовления пиццы алюминий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В коллекции бренда «Проотель» есть много приспособлений, которые улучшают приготовление блюд. Этот экран для пиццы сделан из алюминиевой сетки. У него круглая форма, диаметр 33 см. Противень имеет малый вес по сравнению с поддонами из нерж. стали. Красивый серебряный цвет посуды сохраняется, металл не становится черным от высокой температуры. За счет крупных ячеек горячий воздух хорошо циркулирует и обеспечивает равномерное пропекание блюда. С таким металлич. поддоном у пиццы получается хрустящая корочка, тесто не намокает от начинки. Алюминий – безопасный и устойчивый к коррозии материал, его легко мыть.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Вес0,102 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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