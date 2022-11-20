Подстолье барное чугунное 1273

14 оценок

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Подстолье барное чугунное 1273

4.2
11 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье чугунное. Труба и основание-черное порошковое покрытие. Рекоменд. макс. размер столешницы - 70*70, D70
Коробка осн.+крест: 0,45*0,45*0,10 (1 шт. в кор.); коробка-трубы: 0,109*0,12*0,12 (1 шт. в кор.)

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Вес23 кг
  • Материал подстольячугун

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