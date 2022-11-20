Подстолье чугунное. Труба и основание-черное порошковое покрытие. Рекоменд. макс. размер столешницы - 70*70, D70
Коробка осн.+крест: 0,45*0,45*0,10 (1 шт. в кор.); коробка-трубы: 0,109*0,12*0,12 (1 шт. в кор.)
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Столешница слэб №1
Кровать без подъёмного механизма Николь Light
Кровать без подъёмного механизма Морена
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Подвесной светильник Puntes №5
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан малый
Стул барный Крюгер бежевый
Настольная лампа Piper
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
Подстолье барное хромированное 1004
Подстолье Круз МЛБ
Подстолье Круз 80МУБ
Подстолье Круз 60МУБ
Подстолье Мегаполис 76МБ
Стальное Подстолье 1030EM барное
Подстолье Тоскана БК
Подстолье барное металлическое 1255